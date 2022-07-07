Кадыров назвал свою личную задачу в ходе спецоперации на Украине

Кадыров заявил о необходимости дойти до Киева ради уничтожения сбежавших террористов

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале назвал личной задачей в ходе спецоперации на Украине уничтожение остатков чеченских террористов, которые сбежали в страну.

«На этой неделе, как известно, мы полностью освободили территорию Луганской народной республики (ЛНР). Да, несомненно, это историческое и судьбоносное для Луганска достижение, но как минимум для нас, чеченцев, спецоперация еще далека от завершения. Мы отчаянно надеемся, что нам дадут возможности дойти, если надо, до Киева и добить остатки террористов, сбежавших в свое время из Чеченской Республики», — написал глава Чечни.

Кадыров добавил, что эти террористы были объявлены в розыск, но сейчас они находятся в Киеве. По его словам, все чеченские бойцы усиленно готовятся и ждут момента, когда поступит соответствующий приказ.

Ранее сообщалось, что Кадыров встретился с командирами и бойцами спецподразделения «Ахмат», вернувшимися после боевых действий на территории ЛНР.