Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кадыров назвал свою личную задачу в ходе спецоперации на Украине

Кадыров заявил о необходимости дойти до Киева ради уничтожения сбежавших террористов

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале назвал личной задачей в ходе спецоперации на Украине уничтожение остатков чеченских террористов, которые сбежали в страну.

«На этой неделе, как известно, мы полностью освободили территорию Луганской народной республики (ЛНР). Да, несомненно, это историческое и судьбоносное для Луганска достижение, но как минимум для нас, чеченцев, спецоперация еще далека от завершения. Мы отчаянно надеемся, что нам дадут возможности дойти, если надо, до Киева и добить остатки террористов, сбежавших в свое время из Чеченской Республики», — написал глава Чечни.

Кадыров добавил, что эти террористы были объявлены в розыск, но сейчас они находятся в Киеве. По его словам, все чеченские бойцы усиленно готовятся и ждут момента, когда поступит соответствующий приказ.

Ранее сообщалось, что Кадыров встретился с командирами и бойцами спецподразделения «Ахмат», вернувшимися после боевых действий на территории ЛНР.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Бывший аналитик Пентагона объяснила продажу Украиной оружия НАТО
Момент смертельного ДТП у стен Кремля сняли на видео
В Москве подешевела аренда квартир
Кадыров назвал свою личную задачу в ходе спецоперации на Украине
В Польше рассказали о реакции НАТО в случае ввода Варшавой войск на Украину
Ветеран сборной СССР назвал свой потолок зарплат для игроков РПЛ
Российский телеведущий объяснил феномен популярности шоу «Необъяснимо, но факт»
56-летняя Синди Кроуфорд показала лицо без макияжа
В России увеличилось число детских суицидов и их попыток
В России ввели новые правила определения погодных аномалий
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.