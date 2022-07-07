Кадыров встретился с командирами и бойцами спецподразделения «Ахмат»

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о возвращении командиров и бойцов «Ахмата» из ЛНР

Глава Чечни Рамзан Кадыров в среду, 6 июля, встретился с командирами и бойцами спецподразделения «Ахмат», вернувшимися после боевых действий на территории Луганской народной республики (ЛНР). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«От себя лично и от лица президента России Владимира Путина я передал искренние слова благодарности нашим военнослужащим, которые с честью выполнили свой служебный долг», — написал глава республики.

Кадыров отметил, что «наши спецподразделения продемонстрировали колоссальные успехи» в ходе спецоперации на Украине. В соответствии с указом президента он вручил медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Ильману Гучигову и Джамалди Юнусову. Такую же награду вместе с погонами полковника полиции получил Алихан Шовхалов. Султану Рашаеву вручили медаль «За отвагу». Кроме того, часть командиров и бойцов удостоились высоких наград и званий Чеченской Республики.

Ранее Рамзан Кадыров опроверг данные украинских СМИ о разрушении мечети в Северодонецке Луганской народной республики (ЛНР) чеченскими подразделениями. Он отметил, что нелепые и глупые фейки стали визитной карточкой украинских ньюсмейкеров.

3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии под контроль территории ЛНР. По его словам, союзные силы ВС России и бойцов Народной милиции ЛНР окружили Лисичанск — последний город бывшей Луганской области, находившийся под контролем украинских силовиков.