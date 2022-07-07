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В США предрекли исчезновение Украины с карты мира

Бывший советник министра обороны США Макгрегор предрек исчезновение Украины с карты мира

Фото: Kyle Glenn / Unsplash

Бывший советник министра обороны США, полковник Дуглас Макгрегор предрек исчезновение Украины с карты мира в эфире Sky News Australia.

По его мнению, это произойдет, если продолжить снабжать страну оружием. Он раскритиковал западные государства за военную помощь Киеву и отметил, что им следовало бы способствовать мирному разрешению ситуации, иначе страну ждут разрушения и гибель людей.

Макгрегор назвал Украину «несостоявшимся государством». «Я считаю, что нужно прекратить огонь. Австралия должна настаивать на этом, потому что в Вашингтоне никто на это не пойдет. Но от людей в Берлине, Париже и Лондоне я слышу о растущей поддержке просто одной этой идеи — прекращения огня — и прихода к какому-то соглашению», — сказал он. Политик заявил, что Запад не должен «позволять сражаться до последнего украинца».

Ранее президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский заявил, что президенту США Джо Байдену необходимо уйти в отставку, так как его опасная политика создает риск начала третьей мировой войны. По мнению специалиста, американский лидер, перегруженный внутренними проблемами и снижением рейтингов, стремится отвлечь внимание, раздувая тему конфликта на Украине и демонизируя президента России Владимира Путина.

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Марина Совина
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