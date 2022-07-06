В США заявили о необходимости отставки Байдена из-за «опасного плана» по Украине

The Washington Times: Байден должен уйти в отставку из-за опасной политики по Украине

Президенту США Джо Байдену необходимо уйти в отставку, так как его опасная политика создает риск начала третьей мировой войны. Об этом в своей колонке для The Washington Times заявил президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.

По мнению специалиста, американский лидер, перегруженный внутренними проблемами и снижением рейтингов, стремится отвлечь внимание, раздувая тему конфликта на Украине и демонизируя президента России Владимира Путина. Лозанский отмечает, что Байдену отчасти удается это — он убедил лидеров стран НАТО и G7 продолжать оказывать помощь Украине и поставлять ей еще больше оружия. Однако это не только вредит украинскому народу, но и повышает риск начала третьей мировой войны, говорит эксперт.

Автор отметил, что Байден должен последовать примеру бывшего американского президента Ричарда Никсона. «Он подал в отставку, чтобы спасти страну от беспорядков, и при этом не обвинял в проблемах иностранных деятелей», — уточнил он.