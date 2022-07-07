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Украинский диверсант объяснил получение херсонцами российских паспортов

Украинский диверсант: херсонцы получают паспорта РФ, поскольку Украина о них не заботилась

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Херсонцы получают российские паспорта, поскольку ранее не наблюдали заботы о людях со стороны властей Украины. Об этом заявил задержанный в Херсоне руководитель диверсионной группы Сил специальных операций (ССО) республики Виталий Ростецкий, передает РИА Новости.

Он объяснил получение населением Херсонской области паспортов РФ и указал на то, что в происходящем виноваты сами украинские власти.

«Мы разговаривали с местными жителями [Херсонской области] по поводу массового получения паспортов ими, на что они отвечали, что мало выкрасить заборы и лавочки в цвета флага, надо было заботиться о людях. Говорили о том, что чиновники воруют, а сами имеют несколько паспортов для выезда за границу, где собственно находились украденные у людей деньги», — рассказал Ростецкий.

Ранее сообщалось, что российские военные предотвратили в Херсоне серию терактов, планировавшихся бойцами украинских ССО. По данным источника в силовых структурах, главной задачей диверсантов было запугивание членов пророссийской администрации и создание «атмосферы хаоса и паники в городе».

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Алевтина Запольская
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