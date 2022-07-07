Бывший депутат Рады заявил о десятках сторонников России у власти в Киеве

Бывший депутат Рады Кива: многие представители властей Украины готовы поддержать Россию

Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива заявил, что многие представители высших уровней руководства в Киеве ждут возможности поддержать спецоперацию России на Украине. Соответствующее сообщение опубликовано его в Telegram-канале.

«Еще как минимум десяток фамилий из высших эшелонов власти уже сегодня готовы при первой возможности перейти на сторону России и освобожденной Украины», — написал экс-депутат.

Кива предположил, что в дальнейшем количество поддержавших действия Москвы украинских чиновников будет только расти. Он также предложил политикам свою помощь. «Коллеги, телефон мой знаете, — пишите, всегда помогу встать на сторону добра и правды», — заключил он.

Ранее Кива обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что он поручил устроить террор в Донбассе и ликвидировать всех членов правительства Херсонской области. «Зеленский на последнем заседании озвучил приоритетные направления для контрразведки и разведки Минобороны — террор и дестабилизация ситуации на неподконтрольных территориях», — подчеркнул экс-депутат.