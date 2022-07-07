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Стало известно об атаке квадрокоптерами российских пограничных пунктов пропуска

Baza сообщает об атаке пограничных пунктов пропуска в Курской области квадрокоптерами

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Два пограничных пункта пропуска в Курской области были атакованы с помощью квадрокоптеров. Об этом сообщает в своем Telegram-канале издание Baza.

Изданию стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали пограничные пункты в районе 12 часов дня в среду, 6 июля. На пункты вблизи сел Елизаветовка и Гордеевка были практически в одно время сброшены взрывные устройства, утверждает Baza.

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В результате атаки ВСУ никто не пострадал.

Ранее стало известно о нападении Украины на два автомобиля в Белгородской области, в которых находились российские пограничники. Один автомобиль расстреляли из стрелкового оружия и гранатомета — в результате погиб один человек, еще трое пострадали. По второму автомобилю нанесли удар с помощью взрывного устройства — его сбросили с квадрокоптера. Во втором авто никто не пострадал.

Ударная волна
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Анастасия Шейкина
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