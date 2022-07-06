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Стало известно об атаке ВСУ на авто с российскими пограничниками под Белгородом

SHOT сообщил об атаке ВСУ на два автомобиля с российскими пограничниками под Белгородом

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

В Белгородской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали два автомобиля, в которых находились российские пограничники. Об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.

По данным авторов канала, один автомобиль, который двигался в 400 метрах от границы с Украиной, расстреляли из стрелкового оружия и гранатомета. В результате погиб один человек, еще трое пострадали.

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По второму автомобилю с российскими пограничниками ВСУ нанесли удар с помощью взрывного устройства — его сбросили с квадрокоптера. Находившиеся в машине военные не пострадали, получил повреждения только автомобиль.

Ранее ВСУ выпустили по Белгороду три баллистические ракеты — они были уничтожены в воздухе средствами противовоздушной обороны. Обломки одной из ракет упали на жилой дом. Как сообщил губернатор, погибли четыре человека — трое украинских граждан и один россиянин.

В Белгородской области до 9 июля действует высокий уровень террористической опасности. Из классификации Национального антитеррористического комитета следует, что желтый уровень опасности вводится при наличии информации о реальной возможности совершения теракта.

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Анастасия Шейкина
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