Россиянин одним ударом отправил в больницу 15-летнего обидчика сына

Житель Красноярского края одним ударом отправил в больницу обидевшего его сына подростка

Житель деревни Кузнецово Березовского района Красноярского края одним ударом отправил в больницу 15-летнего подростка, обидевшего его сына. Видео с места опубликовал Telegram-канал Kras Mash.

На появившихся кадрах видно, как подростки долго спорят, а затем начинают потасовку. Одного из мальчиков оппонент заваливает на землю. В этот момент в драку вмешивается взрослый россиянин. После удара мужчины школьник не может подняться.

По сведениям портала NGS24.ru, пострадавшего несовершеннолетнего после конфликта доставили в больницу. Его родители обратились в полицию.

В свою очередь 40-летний житель Красноярского края, напавший на подростка, подал встречное заявление по факту причинения телесных повреждений его сыну.

Правоохранители организовали проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

Ранее в Подмосковье полуголый мужчина избил 17-летнего подростка из-за замечания. О случившемся узнала мать ребенка. Она пришла в магазин, когда избившего ребенка мужчину отпустили.