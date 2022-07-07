Россиянам дали совет по инвестициям в криптовалюту

Экономист Григорьев посоветовал при вложениях в криптовалюту начинать с небольших сумм

Вложения в криптовалюту — один из самых выгодных инструментов сохранения денег и увеличения дохода, но в то же время неопытный инвестор рискует потерять сбережения, предупредил кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. Свои советы россиянам он дал разговоре с «Лентой.ру».

«Нужно иметь в виду, что это очень рискованный инструмент. Опыт работы на других рынках поможет освоиться, но это совершенно особая вещь. Все те, кто соберется таким образом зарабатывать, должны отнестись к этому ответственно и продуманно», — сказал экономист.

Эксперты много десятилетий говорят про риски на фондовых рынках, но это ничто по сравнению с рисками на рынках криптовалют Владимир Григорьев кандидат экономических наук

Те, кто хочет вложить свои средства в криптовалюту, должны начинать с небольших сумм, предупредил Владимир Григорьев.

«Человек должен посмотреть специфику рынка, как это работает, чтобы он мог сам это делать. Потери обычно бывают у неопытных людей, поэтому начинать будет разумно с небольших сумм, поскольку потери неизбежны. Вопрос в том, чтобы их минимизировать, пока вы учитесь», — заключил экономист.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил о возможности создания российской криптовалютной биржи в рамках Московской биржи.

«Это подразделение, которое будет работать в рамках уважаемой организации, с большими традициями, привыкшей активно взаимодействовать с Центробанком (ЦБ) — она лучше всех справится с задачей осуществления операций с криптовалютой», — допустил Аксаков.

Депутат добавил, что криптовалюты окажутся «в центре внимания» нижней палаты российского парламента в осеннюю сессию, будут представлены законопроекты по регулированию их оборота.