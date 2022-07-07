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Эскизы Карла Лагерфельда продали на аукционе за 23 миллиона рублей

Рисунки модельера Карла Лагерфельда продали на аукционе Sotheby’s за 23 миллиона рублей

Изображение: Karl Lagerfeld / Sotheby’s

Эскизы немецкого модельера, фотографа и коллекционера Карла Лагерфельда продали на аукционе Sotheby’s за десятки миллионов рублей. Об этом сообщило издание The Guardian.

Отмечается, что на торги были выставлены рисунки, найденные в парижской квартире дизайнера, некогда возглавлявшего модные дома Chloé и Chanel. Общая сумма вырученных с продажи средств составила 300,2 тысячи фунтов стерлингов (около 23 миллионов рублей).

Известно, что самым дорогим лотом стал скетч, созданный для французского бренда Chloé в 1970-х годах. Уточняется, что он был продан за 34,1 тысячи фунтов стерлингов (2,5 миллиона рублей). Кроме того, с молотка ушел набор из 25 эскизов 1969 года, снимки моделей в созданных Лагерфельдом платьях и вырезки из газетных статей, посвященных его показам.

В мае часы Cartier Crash 1967 года выпуска были проданы на онлайн-аукционе за 111 миллионов рублей. Аксессуар был вдохновлен картиной испанского живописца Сальвадора Дали «Постоянство памяти». Изделие отличается корпусом нестандартной формы, выполненным из 18-каратного желтого золота.

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Полина Гераскина
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