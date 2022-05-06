Часы Cartier 55-летней давности продали на аукционе за 111 миллионов рублей

Hypebae: винтажные часы Cartier 1967 года продали на аукционе за 111,4 миллиона рублей

Винтажные наручные часы французского ювелирно-часового дома Cartier ушли с молотка на онлайн-аукционе компании Loupe This за десятки миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на сайте Hypebae.

Согласно материалу, дизайн аксессуара Cartier Crash 1967 года выпуска был вдохновлен картиной испанского живописца Сальвадора Дали «Постоянство памяти». Изделие отличается корпусом нестандартной формы, выполненным из 18-каратного желтого золота.

Известно, что стартовая цена лота 55-летней давности составляла 50 долларов (приблизительно 3,3 тысячи рублей). В конечном счете в ходе торгов часы продали за 1,6 миллиона долларов (около 111,4 миллиона рублей).

По данным издания, степень сохранности аксессуара характеризовалась как «отличная». Кроме того, на часах присутствовали аутентичные клейма и серийный номер. Украшение также было оснащено оригинальным 841 калибром и маркировкой завода-производителя Jaeger-LeCoultre.

В апреле стало известно, что один из крупнейших голубых бриллиантов был продан на аукционе Sotheby’s в Гонконге. За камень весом 15,1 карата (3.02 грамма) боролись участники из Лондона, Гонконга и Пекина, делая ставки по телефону. Драгоценность ушла с молотка за 57,5 миллиона долларов. Имя покупателя не разглашается.