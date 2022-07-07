В Латвии лишь треть молодежи поддержала военный призыв

LSM: лишь 33% молодежи в Латвии заявила о готовности защищать страну в случае нападения

Государственная канцелярия Латвии узнала отношение молодежи страны к военному призыву. Результаты опроса приводит LSM.

Респондентами выступили молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. По результатам опроса, лишь 33 процента респондентов готовы поддержать Латвию и будут защищать ее с оружием в руках в случае нападения.

Также лишь треть опрошенных заявили, что останутся в Латвии в случае военной угрозы, в то время как другие 33 процента информантов сообщили, что покинут страну.

«Я думаю, что я бы пошел [в армию], но, конечно, не очень сильно хочу это делать. Я хочу достичь чего-то другого в своей жизни», — сказал 18-летний Микус. Сейчас молодой человек обучается на программиста, однако он заявил, что в случае необходимости готов встать на защиту страны.

Другой опрошенный подчеркнул, что ему не нравится думать о войне и военной службе в целом. «У меня отец был на военной службе и брат, и мне не очень нравятся все эти действия с оружием», — заявил 19-летний Ральф.

Издание также поговорило с людьми, которые уже служат в армии. 21-летний Филипп отметил, что за время военной службы он улучшил свою физическую подготовку. Он также заметил, что государство бесплатно предоставляет военным многие медицинские услуги.

Ранее министр обороны страны Артис Пабрикс предложил постепенно ввести всеобщую военную службу в течение пяти лет. Первый этап начнется 1 января 2023 года и будет предполагать добровольное участие.