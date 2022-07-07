Белорусские пограничники открыли огонь по нарушителям
В Белоруссии пограничники открыли огонь по нарушителям на границе с Литвой. Об этом сообщает Telegram-канал Пограничного комитета Белоруссии.
Погранслужбе поступила информация о нахождении неизвестных лиц близ границы. На место нарушения прибыл наряд, который задержал мужчин, стремившихся скрыться на автомобиле в лесу.
Сотрудники пограничной службы сделали один предупредительный выстрел вверх, после чего произвели семь выстрелов по колесам автомобиля.
Нарушителями оказались мужчины в возрасте от 23 до 42 лет из Поставского района республики. Погранслужба заявила, что на месте происшествия, а также по местам жительства нарушителей найдены тепловизор, прибор ночного видения, шесть радиостанций и навигатор.
Задержанным инкриминируют покушение на незаконное пересечение государственной границы, а также нарушение пограничного режима и неповиновение сотрудникам пограничного ведомства.
В январе Пограничный комитет страны пообещал, что его сотрудники будут стрелять на поражение, если возникнет угроза их жизни. В ведомстве сообщили о попытке пересечь границу с Украиной.