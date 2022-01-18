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Белорусские пограничники пообещали стрелять на поражение

ГПК Белоруссии: сотрудники будут стрелять на поражение при угрозе их жизни

Фото: Janis Laizans / Reuters

Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии пообещал, что его сотрудники будут стрелять на поражение, если возникнет угроза их жизни. Об этом сообщает БЕЛТА.

В ГПК заявили, что в ночь на 18 января в пограничной полосе возле границы с Украиной был замечен автомобиль Audi. Он ехал в направлении госграницы, причем не по дороге. Пограничники подали водителю знак остановиться, после чего он попытался скрыться и сбил военнослужащего.

Пограничники сделали предупредительные выстрелы в воздух и по колесам автомобиля, после чего нарушители были задержаны. Ими оказались двое граждан Белоруссии. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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«На фоне продолжающейся напряженности и попыток провокаций на границе, при возникновении ситуаций, угрожающих жизни военнослужащих, пограничники могут и будут применять оружие незамедлительно, в том числе открывать огонь на поражение», — заключили в ГПК.

В 2021 году на границе Белоруссии с Польшей и Литвой разразился миграционный кризис после того, как президент Александр Лукашенко пообещал больше не сдерживать поток беженцев с Ближнего Востока, стремящихся в Евросоюз. Запад обвинил Минск в использовании мигрантов в качестве «гибридного оружия».

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София Сарджвеладзе
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