Почта России предъявила посольству Великобритании ультиматум

Почта России сообщила, что письма по старому адресу посольства Британии вернут отправителю

Все письма и посылки, которые будут отправлены по старому адресу посольства Британии в Москве, обозначенному сейчас на картах как «площадь ЛНР, владение 1», вернут отправителю. Такой ультиматум дипломатическому представительству предъявила Почта России, пишет ТАСС.

Так в компании прокомментировали решение британского посольства о непринятии нового официального адреса. «Актуальный адрес посольства Великобритании в Москве указан на официальном вебсайте посольства», — заявили в пресс-службе дипмиссии. На сайте он значится так: 121099, Москва, Смоленская набережная, дом 10.

Ранее в посольстве Великобритании заявили, что появление площади Луганской народной республики (ЛНР) около здания дипведомства не повлияет на позицию Лондона по ситуации на Украине. В пресс-службе ведомства заявили, что Соединенное Королевство, как и все международное сообщество, не признает Луганскую и Донецкую народные республики. Отмечается, что сотрудники британского посольства проигнорировали вопрос о том, будут ли они они удалять с сайта свой адрес.