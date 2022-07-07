Посольство Британии отказалось использовать новый адрес на площади ЛНР

Посольство Британии в Москве отказалось использовать новый адрес на площади ЛНР

Посольство Великобритании в Москве отказалось использовать новый адрес на площади ЛНР и считает актуальным старый — на Смоленской набережной. Об этом сообщает РИА Новости.

«Актуальный адрес посольства Великобритании в Москве указан на официальном вебсайте посольства», — заявили в пресс-службе дипмиссии. Там он значится как: 121099, Москва, Смоленская набережная, 10.

Ранее стало известно, что власти Москвы В посольстве Великобритании заявили, что появление площади Луганской народной республики (ЛНР) около здания дипведомства не повлияет на позицию Лондона по ситуации на Украине. В пресс-службе ведомства заявили, что Соединенное Королевство, как и все международное сообщество, не признает Луганскую и Донецкую народные республики. Отмечается, что сотрудники британского посольства проигнорировали вопрос о том, будут ли они они удалять с сайта свой адрес.