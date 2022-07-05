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Лондон отреагировал на появление площади ЛНР у британского посольства в Москве

Посольство Великобритании: появление площади ЛНР не повлияет на позицию Лондона по Украине

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

В посольстве Великобритании заявили, что появление площади Луганской народной республики (ЛНР) около здания дипведомства не повлияет на позицию Лондона по ситуации на Украине. Так дипломаты прокомментировали решение российской стороны переименовать территорию около британского посольства в Москве, передает Telegram-канал «Осторожно, новости».

В пресс-службе ведомства заявили, что Соединенное Королевство, как и все международное сообщество, не признает Луганскую и Донецкую народные республики. «Переименование улиц в России находится в ведении местных властей, но это, конечно, никак не повлияет на позицию правительства Великобритании по незаконному вторжению России в Украину», — уточнили в посольстве.

Виктория Кондратьева
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