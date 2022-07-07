Восстановление основных объектов Мариуполя запланировали завершить к сентябрю

В ДНР заявили, что восстановление основных объектов Мариуполя могут завершить к сентябрю

Восстановление основных объектов жизнедеятельности Мариуполя нужно завершить к сентябрю, заявил заместитель председателя правительства Донецкой народной республики (ДНР) Евгений Солнцев, его слова передает РИА Новости.

По словам политика, ряд объектов могут быть готовы к осени. «Я думаю, что к 1 сентября поставлена задача завершить все работы полностью по восстановлению основных объектов жизнедеятельности города Мариуполь», — отметил он.

22 июня вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что затраты России на восстановление Мариуполя будут достаточно большими. Подготовка к реконструкции, по словам чиновника, уже стартовала. Он добавил, что в городе начали строить жилые районы и социальные объекты. При этом основные параметры мастер-плана Мариуполя должны утвердить в течение месяца.

Власти ожидают, что к 2035 году в городе будет жить порядка 500 тысяч человек. Хуснуллин отметил, что правительство изучает, как дополнительно усилить портовые мощности Мариуполя и развивать там туризм.