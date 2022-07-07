Глава Marvel Studios приобрел несостоявшийся дом Бена Аффлека и Дженнифер Лопес

Глава Marvel Studios Файги приобрел особняк в районе Бель-Эйр за 52 миллиона долларов

Глава Marvel Studios Кевин Файги приобрел особняк в престижном лос-анджелесском районе Бель-Эйр. Об этом сообщает Dirt.

За объект площадью 1832,1 квадратных метра 1936 года постройки известный продюсер заплатил 52 миллиона долларов. Особняк активно обсуждался в СМИ, так как он является несостоявшимся домом актера Бена Аффлека и певицы Дженнифер Лопес — в апреле 2022 года планировавшая приобрести его звездная пара отказалась от покупки спустя несколько недель по неизвестной причине.

Предыдущим владельцем объекта был миллиардер Тодд Лемкин — дом на участке размером 0,48 гектара достался ему в 2016 году за 27,6 миллиона долларов. Он провел капитальный ремонт объекта за миллионы долларов, благодаря которому интерьер дома стал представлять собой сочетание классических и современных элементов.

В особняке есть 10 спален и 17 ванных комнат. Хозяйская ванная отделана необычным мрамором и декорирована ванной золотистого цвета. Кроме того, в доме есть кухня, столовая, две гардеробных, медиазал, тренажерный зал и кинотеатр. Из большинства комнат можно попасть в крытые внутренние дворики, сады и на травянистые лужайки. Для гостей предусмотрен отдельный дом с собственной кухней, для охранника — комплекс для постоянного проживания. Кроме того, на участке находятся гидромассажный бассейн и открытая кухня с баром и барбекю.

Файги продюсировал все фильмы киновселенной Marvel начиная с «Железного человека» в 2008 году. В 2019 году он получил номинацию на премию «Оскар» за работу над фильмом «Черная пантера».

В марте южноафриканский комик и телеведущий Тревор Ноа избавился от дома в районе Бель-Эйр за меньшую стоимость, чем планировал изначально, и потерпел убытки. Покупатель заплатил за особняк 26,4 миллиона долларов, тогда как изначально бывший хозяин планировал выручить от продажи 29,7 миллиона долларов.