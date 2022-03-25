Известный телеведущий потерпел убытки от продажи дома в Лос-Анджелесе

Телеведущий Тревор Ноа потерпел убытки, продав дом в Лос-Анджелесе за $26,4 миллиона

Известный южноафриканский комик и телеведущий Тревор Ноа избавился от своего особняка в Лос-Анджелесе. Он продал его за меньшую стоимость, чем планировал изначально, и потерпел убытки. Об этом сообщает Dirt.

Покупатель заплатил за особняк в районе Бель-Эйр 26,4 миллиона долларов. Изначально Ноа планировал выручить от продажи 29,7 миллиона долларов. По предположениям, приобрести особняк мог один из топ-менеджеров американского подразделения южнокорейского агентства HYBE America.

Дом площадью более тысячи квадратных метров был построен в 2014 году. В нем шесть спален и девять ванных комнат, гостиная, столовая, рабочий кабинет, гардеробная. На участке обустроен бар и бассейн, из которого открывается вид на природу. На крыше особняка есть терраса.

Ранее дом в Лос-Анджелесе решила продать известная комедийная актриса и ведущая из США Рози О’Доннелл. За двухэтажный особняк в районе Беверливуд она попросила 4,9 миллиона. Помимо главного дома, на участке среди прочего есть гараж на две машины с зарядной станцией Tesla.