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Известная актриса решила избавиться от дома в США вскоре после покупки

Актриса Рози О’Доннелл выставила на продажу дом в Лос-Анджелесе за 4,9 миллиона долларов
Рози О’Доннелл

Рози О’Доннелл. Фото: Carlo Allegri / Globallookpress.com

Известная комедийная актриса и ведущая из США Рози О’Доннелл решила избавиться от дома в Лос-Анджелесе вскоре после покупки. Звезда приобрела недвижимость четыре месяца назад и в настоящее время уже выставила его на продажу. Двухэтажный особняк в районе Беверливуд можно купить за 4,9 миллиона долларов, сообщает Dirt.

Дом площадью 381 квадратный метр располагается на участке в 6,8 сотки. В нем пять спален, шесть ванных, просторная гостиная с встроенным в стену камином, столовая со шкафом для вина и кухня, оборудованная современной бытовой техникой. Из кухни можно попасть еще в одну гостиную с массивными книжными шкафами и окнами в пол, открывающими вид на задний двор. Хозяйская комната находится на втором этаже, в ней имеются две гардеробные и камин. Все помещения отличаются высокими потолками, полами с паркетным покрытием, встроенной светодиодной подсветкой и автоматическими жалюзи.

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Помимо основного здания, на участке находятся открытая веранда, очаг для костра, барбекю и гараж на две машины с зарядной станцией Tesla. Бассейна нет, однако при желании новые владельцы смогут его установить — объект имеет все соответствующие разрешения. Особняк охраняется надежной системой безопасности с сигнализацией и многочисленными камерами. В декабре О’Доннелл заплатила за недвижимость 4,6 миллиона долларов.

Ранее от дома в Лос-Анджелесе захотел избавиться звезда «Ходячих мертвецов» Уайатт Рассел. Американский актер и хоккеист выставил жилье на продажу за 2,3 миллиона долларов. Площадь особняка с тремя спальнями и двумя ванными составляет 226,6 квадратного метра. Снаружи имеются различные удобства, в числе которых бассейн, спа-зона и барбекю.

Александра Качан
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