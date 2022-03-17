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Звезда сериала «Ходячие мертвецы» избавится от дома в США

Актер Уайатт Рассел выставил на продажу дом в Лос-Анджелесе за 2,3 миллиона долларов

Фото: Globallookpress.com

Звезда сериала «Ходячие мертвецы» Уайатт Рассел захотел избавиться от дома в США. Актер выставил на продажу особняк в Лос-Анджелесе. Он рассчитывает получить за недвижимость 2,3 миллиона долларов, сообщает Dirt.

В доме площадью 226,6 квадратных метра есть три спальни, две ванные, отдельная уборная, просторная гостиная с массивным камином и кухня со столовой. В оформлении особняка использовались натуральные материалы — дизайн отличается грубо обработанными элементами из дерева. Снаружи имеются терраса, бассейн, спа-зона, барбекю и небольшая дополнительная постройка с одной комнатой.

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Рассел и его жена, актриса Мередит Хагнер, приобрели недвижимость в 2019 году, заплатив за нее 1,7 миллиона долларов. Решение продать объект связано с переездом. В начале 2022 года пара купила новое жилье — дом в Санта-Монике за 5,4 миллиона.

Ранее в Лос-Анджелесе выставили на продажу особняк, где жила супермодель Синди Кроуфорд. Недвижимость в Малибу можно приобрести за 99,5 миллиона долларов. В доме есть четыре спальни, гостиная с камином, две ванные комнаты, просторная веранда, площадка для пикника и спа-комплекс.

Александра Качан
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