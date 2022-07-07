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Минобороны раскрыло планы Metabiota по изучению вируса Эболы на Украине

МО РФ заявило о планах компании Metabiota изучать вирус Эболы на территории Украины

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

Во время специальной операции удалось получить документы, которые свидетельствуют о планах компании Metabiota изучать вирус Эболы на территории Украины. Об этом заявил журналистам в четверг, 7 июля, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил (ВС) России Игорь Кириллов.

Представитель ведомства раскрыл, что эти мероприятия компания намеревалась проводить совместно с сотрудниками Украинского научно-технического центра.

Кириллов пояснил, что интерес подрядчика американского военного ведомства к вирусу Эбола неслучаен, поскольку данное заболевание является одним из самых патогенных для человека.

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«В ходе вспышки, начавшейся в 2014 году, заболело 28 тысяч человек, из них погибло более 11 тысяч, летальность составила около 40 процентов», — сказал представитель Минобороны России.

Кроме того, Кириллов напомнил, что Украина стала полигоном для испытаний биологического оружия не только для США, но и для государств-членов НАТО. Пристальное внимание по этому вопросу проявляла Германия, добавил он.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал помощь республикам Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.

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Анна Щербакова
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