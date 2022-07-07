На смартфонах появится больше рекламы

TechCrunch: на экране блокировки смартфонов в США появится реклама

На экранах блокировки смартфонов может появиться больше рекламы. Об этом сообщает издание TechCrunch.

Журналисты медиа рассказали, что стартап Glance сотрудничает с операторами США, чтобы запустить платформу по отображению рекламы на экране блокировки телефонов. Glance принадлежит рекламному гиганту InMobi Group, стоимость стартапа оценивается в два миллиарда долларов. Авторы полагают, что внедрение новой рекламной площадки может изменить рынок смартфонов. Данный сервис уже присутствует примерно на 400 миллионах устройств на азиатском рынке.

По информации источников, сервис будет отображать релевантную рекламу на экранах телефонов на Android. Авторы отмечают, что запуск проекта может состояться в течение двух месяцев. По словам специалистов, на рынок смартфонов на американском регионе до сих пор сильно влияют операторы, которые контролируют большую часть продаж устройств. Девайсы часто продаются со скидкой в комплекте с определенным тарифом связи.

Журналисты TechCrunch предположили, что в будущем подобная реклама может появиться и на смартфонах Apple. Это связывают с тем, что в июне Apple представила iOS 16, которая имеет расширенные опции настройки заблокированного экрана и новые возможности по выводу информации на него.

В феврале 2021 года журналисты издания 9to5mac рассказали, что в iPhone появится больше рекламы. Новые баннеры обнаружили в App Store.