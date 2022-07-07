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В Белоруссии примут «море законов» из-за новой конституции

Лукашенко: парламенту Белоруссии следует принять «море законов» из-за новой конституции

Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь

Парламенту Белоруссии следует принять «море законов» из-за новой конституции. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает РИА Новости.

По словам президента, стране предстоит проделать объемный массив нормативно-правовой работы. «И самое главное — вопросы власти. Всебелорусское народное собрание. Это новые законы», — сказал Лукашенко.

Он также добавил, что в процессе законотворческой деятельности придется реорганизовать регулирование экономической сферы и перераспределить в ней полномочия. Лукашенко заявил, что республика справится с предстоящими реформами.

Ранее в Белоруссии назначили дату парламентских выборов, до них депутатам предстоит рассмотреть несколько десятков законопроектов в связи с принятием новой конституции страны.

Голосование по поправкам в Конституцию Белоруссии прошло 27 февраля. 3 марта ЦИК республики утвердил итоги референдума, согласно которым внесение изменений в основной закон страны поддержали 82,86 процента проголосовавших. Против обновления конституции выступили 12,78 процента участников референдума.

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Анастасия Заикина
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