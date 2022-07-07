В Подмосковье жестоко убили 18-летнюю девушку

В подмосковном Железнодорожном жестоко убили 18-летнюю девушку

В подмосковном Железнодорожном жестоко убили 18-летнюю девушку, ее убийцу ищут; на теле жертвы правоохранители насчитали 15 ножевых ранений. Об этом в четверг, 7 июля, сообщает Telegram-канал 112.

По данным Telegram-канала, тело убитой Софьи К. обнаружила ее мать в квартире многоэтажного жилого дома в Железнодорожном. Тело жертвы находилось в ванной комнате, прибывшие криминалисты насчитали 10 ножевых ранений грудной клетки, три ранения предплечья и два в области ног.

Предварительно известно, что 2 июля София заходила в подъезд жилого дома со своим молодым человеком, но уже через 10 минут мужчина вышел один и скрылся. В настоящий момент его ищут правоохранители.

Ранее Следственный комитет России раскрыл жестокое убийство в Новосибирске спустя 34 года. Расправа произошла на приусадебной территории частного дома в Дзержинском районе Новосибирска; эксперты насчитали более 130 ножевых ранений на теле жертвы, девушка умерла на месте преступления.

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