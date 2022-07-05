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СКР раскрыл жестокое убийство в Новосибирске спустя 34 года

Следователи задержали новосибирского убийцу, которого искали 34 года

Фото: СК России по Новосибирской области

Следственный комитет России (СКР) раскрыл жестокое убийство в Новосибирске спустя 34 года. Об этом «Ленте.ру» во вторник, 5 июля, сообщили в СКР по Новосибирской области.

По данным ведомства, в июне 1987 года 21-летний мужчина в ходе ссоры жестоко убил знакомую девушку. Расправа произошла на приусадебной территории частного дома в Дзержинском районе Новосибирска; эксперты насчитали более 130 ножевых ранений на теле жертвы, девушка умерла на месте преступления. Фигурант скрылся из города, было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство с особой жестокостью» УК РСФСР. Правоохранители установили личность подозреваемого, убийца был объявлен в розыск, ему заочно предъявили обвинение.

Лишь недавно выяснилось, что преступник все это время скрытно проживал на территории Самарской области. В настоящее время 55-летний мужчина уже доставлен в Новосибирск, в ходе допроса обвиняемый признал вину в полном объеме и дал подробные показания о совершенном преступлении. Суд поместил его в изолятор на время расследования.

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Леонид Микуляк
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