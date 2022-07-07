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Глава МВФ допустила мировую рецессию в 2023 году

Глава МВФ Кристалина Георгиева допустила мировую рецессию в 2023 году
Кристалина Георгиева

Кристалина Георгиева . Фото: Remo Casilli / Reuters

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева допустила мировую рецессию в 2023 году. Об этом сообщает Reuters.

По ее словам, прогнозы по ситуации в мировой экономике ухудшаются. «Это будет трудный 2022 год, но, возможно, еще более тяжелым будет 2023 год», — подчеркнула она.

Георгиева сообщила, что в ближайшее время МВФ намерен понизить свой прогноз роста мировой экономики на 2022-й. Отмечается, что в апреле он был на уровне 3,6 процента, в январе — 4,4 процента.

По итогам 2021 года мировая экономика выросла на 6,1 процента. Глава МВФ отметила, что публикация очередного прогноза на текущий год намечена на конец июля.

Георгиева перечислила причины потенциального глобального падения экономического роста. По ее словам, это связано со всеобщим распространением инфляции, более существенным повышением процентных ставок, замедлением экономического роста Китая и России, эскалацией и санкциям, связанными с конфликтом на Украине.

Ранее в МВФ заявили, что экономика США в 2023-2024 годах замедлится, но избежит рецессии. Однако добиться этого будет все сложнее. Эксперты МВФ ожидают снижения темпов роста реального ВВП до 1,7 процента и 0,8 процента 2023-2024 годах, с 2,9 процента, прогнозируемых по итогам текущего года​​​. Однако в 2025 и 2026 годах, по оценкам специалистов, показатели возрастут до 1,7 и 2,1 процента соответственно.

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Марина Совина
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