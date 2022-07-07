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Российские пары смогут обручиться нарзаном в Кисловодске

В Кисловодске влюбленные пары пройдут через «нарзанное облако» на фестивале 9 июля

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В Кисловодске 9 июля пройдет семейный фестиваль «Обрученные Кисловодском», посвященный Дню семьи, любви и верности. Об этом сообщил глава российского города Евгений Моисеев в Telegram-канале.

Так, главным событием фестиваля станет обряд «Нарзанная свадьба». «Пары с разным стажем совместной жизни и молодожены пройдут по красной дорожке через «нарзанное облако». В память о проведенном в Кисловодске Дне семьи влюбленным парам вручат свидетельства "Обрученные нарзаном"», — написал Моисеев.

Обручиться нарзаном смогут все желающие — среди них разыграют путевку в санаторий. Сообщалось, что для жителей и гостей города пройдет большой праздничный концерт с участием артистов из Москвы и Санкт-Петербурга. Также на фестивале заложат первый камень памятника семье и откроется выставка петербургских художников.

Ранее в июле в Кисловодске прошел парад «Леди на велосипеде» в ретронарядах. Участницы велозабега проехали вокруг цветников Курортного бульвара в одежде в стиле 1950-1960 годов.

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Дарья Рыбак
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