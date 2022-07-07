В Казахстане исключили действия в ущерб России

Пресс-секретарь Токаева: Казахстан не допустит действий в ущерб интересам России

В решении Казахстана диверсифицировать маршруты нефтяных поставок нет политической подоплеки. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Руслан Желдибай, передает ТАСС.

Желдибай сообщил, что глава страны Касым-Жомарт Токаев провел совещание по развитию транспортно-транзитного потенциала, чтобы выявить новые маршруты для экспорта казахстанских углеводородов. Пресс-секретарь исключил политические мотивы в поисках новых коридоров и отметил, что обсуждение велось «в духе прагматизма».

«Каких-либо действий в ущерб ее [России] интересам допущено не будет», — отметил Желдибай. Он подчеркнул, что в стране также надеются на взаимное поведение со стороны России.

Ранее в Новороссийске суд постановил на 30 дней остановить деятельность Каспийского трубопроводного консорциума. На эту компанию приходится 80 процентов экспортируемой Казахстаном нефти, в том числе с месторождения Тенгиз.

В ответ на это глава Казахстана решил инициировать рассмотрение новых маршрутных вариантов для поставки нефти в обход России. Он также назвал приоритетным Транскаспийский маршрут, который начинается из Китая, а после Казахстана проходит через акваторию Каспийского моря и далее — в Азербайджан, Грузию и Турцию, откуда можно осуществлять поставки в страны Европы.