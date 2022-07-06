Суд приостановил деятельность Каспийского трубопроводного консорциума

Суд Новороссийска на 30 суток приостановил деятельность КТК из-за экологических нарушений

Районный суд Новороссийска постановил приостановить деятельность Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на 30 суток из-за экологических нарушений. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом, суд частично удовлетворил требования Ространснадзора, который просил приостановить деятельность КТК на 90 суток. В самом консорциуме заявили, что действуют в рамках правового поля России и будут обжаловать решение.

Разлив произошел на морском терминале КТК под Новороссийском в августе 2021 года. Причиной называли проблемы с оборудованием при погрузке греческого танкера Minerva Symphony.