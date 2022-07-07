Торопившиеся развестись супруги решили остаться вместе после аварии из-за спешки

В Китае торопившаяся на развод пара из-за спешки попала в аварию и решила остаться вместе

Торопившиеся поскорее развестись супруги из Китая попали в аварию и решили остаться вместе. Об этом сообщает South China Morning Post.

Спешка объяснялась тем, что чета стремились добраться до родного города и успеть подписать документы о разводе прежде, чем истекут сроки действия их тестов на COVID-19, без которых передвигаться по Китаю нельзя.

Мужчина гнал по шоссе машину, в котором находилась и его супруга, не справился с управлением на съезде и пробил заграждение. Он не стал дожидаться полиции и поспешил скрыться с места происшествия, однако уже на следующем контрольно-пропускном пункте автоинспекции пару задержали.

Сотрудники правоохранительных органов обязали нарушителя отработать пять часов на том самом КПП. За это время мужчина успокоился, помирился с женой, и они решили не разводиться.

Пользователей китайских соцсетей история неудачного развода развеселила. «Это однозначно подтверждает поговорку, что вся спешка — от дьявола», — написал один из комментаторов.

Ранее сообщалось, что тамада из города Краснообска Новосибирской области полюбила жениха с проведенной ею свадьбы и через год вышла за него замуж. Пара живет вместе уже 11 лет.