Тамада полюбила жениха с проведенной ей свадьбы и через год вышла за него замуж

КП: тамада Елизавета Филиппова провела свадьбу пары и спустя год вышла замуж за жениха

Тамада из Краснообска, Новосибирская область, провела свадьбу пары, а спустя год вышла замуж за жениха и счастливо живет с ним уже 11 лет. Об этом сообщает «КП».

40-летняя Елизавета Филиппова рассказала, что с первым мужем познакомилась в 17 лет. Через пять лет она вышла за него замуж, у них родилась дочь. Брак продлился два года и закончился расставанием, потому что мужчина полюбил другую. После развода Филиппова, которой тогда было 25 лет, решила не отчаиваться. Она прошла курсы ведущих мероприятий и начала работать тамадой.

Однажды друзья порекомендовали ее в качестве тамады на свадьбу знакомых, которая проходила в Горном Алтае. Там Филиппова обратила внимание на жениха, которого звали Александр. «Я помню, как вела свадьбу и думала про себя: "Такой красавчик, такой воспитанный. Как же невесте повезло с ним"», — призналась она. Однако она не забывала, что на работе, и не позволяла себе лишнего.

Через год приятель пригласил ее на день рождения. Среди гостей оказался и Александр — он был один, без супруги. Оказалось, что его брак распался, не продержавшись и полугода. Вновь встретившиеся знакомые проговорили весь вечер. Александр приглашал Филиппову в гости, но та отказалась.

«Потом через соцсети он узнал, где я живу. Приехал ко мне в гости. Помню, мы много говорили, а потом ночью поехали слушать, как гудят провода на ОбьГЭС», — вспомнила тамада. С того дня пара не расставалась.

Одно время влюбленные даже работали вместе. Однажды на Новый год они нарядились Дедом Морозом и Снегурочкой, чтобы поздравлять детей. Перед выходом из дома между ними возникла ссора. Александр ушел и вернулся с цветами и кольцом, чтобы сделать предложение Филлиповой.

Супруги вместе уже 11 лет, и с годами их любовь только крепнет.

Ранее сообщалось, что в Сиднее, Австралия, женщина получила записку от незнакомого мужчины в автобусе с просьбой позвонить ему и через десять лет стала его женой. Записка хранится в рамке в доме пары.