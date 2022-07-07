Netflix анонсировал спин-офф сериала «Очень странные дела»

Netflix анонсировал спин-офф американского сериала «Очень странные дела»

Американская компания Netflix анонсировала спин-офф сериала «Очень странные дела». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

Режиссеры и продюсеры сериала Мэтт и Росс Даффер объявили о своем растущем списке проектов, которые находятся в активной разработке. Среди них и спин-офф «Очень странных дел», основанного на оригинальной идее братьев Даффер.

Ранее аналитики предрекли четвертому сезону сериала «Очень странные дела» абсолютный рекорд по просмотрам за счет нестандартной стратегии релиза. Новый сезон сериала был разбит на две части, первая из которых была выпущена на стриминговой платформе Netflix 27 мая, вторая — 1 июля.