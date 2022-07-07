Правительство разработает стратегию развития России в новой реальности

«Ведомости»: правительство разработает программу развития России в новой реальности

Правительство России намерено разработать новую социально-экономическую программу — модель развития страны в условиях сложившейся геополитической реальности. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на близкий к кабмину источник и двух федеральных чиновников, принимающих участие в работе.

По словам первого собеседника издания, с июня в правительстве под руководством премьер-министра Михаила Мишустина стартовали отраслевые стратегические сессии, задача которых — выявить слабые места и представить видение развития по конкретным направлениям. Одна из главных целей, по словам собеседника, — определить, каким образом будет достигаться суверенитет в разных сферах: медицине, IT, промышленности.

«Ключевое — понять, как мы будем жить дальше, и выстроить пути развития. Вопрос суверенитета важный, но он затрагивается лишь в тех областях, где есть смысл этого достигать», — подчеркнул источник газеты. Сейчас комиссия по повышению устойчивости экономики принимает необходимые оперативные решения по поддержке экономики в условиях санкций. Как объяснил представитель кабмина, проведение сессий является выработкой новых решений, как в части дальнейшего развития экономики, так и в социальной сфере, а также в части формирования усилий по сохранению условий для непрерывного повышения качества жизни людей.

Предполагается, что отраслевые стратегии развития будут формироваться в несколько этапов, рассказал газете федеральный чиновник. Так, предстоит резюмировать, какие ограничения образовались в результате санкций; определить, какие из этого вытекают риски и возможности; сформулировать задачи, которые предстоит решить в краткосрочной перспективе, а также подготовить основные сценарии развития экономики до 2030 года с учетом итогов отраслевых сессий. Собеседник издания подчеркнул, что о сумме финансирования программы говорить пока рано, резервы на новую стратегию планируется сформировать в том числе за счет оптимизации расходов бюджета.

Отмечается, что в работе принимают участие эксперты, бизнес, а также представители регионов. Предложения систематизируются в Минэкономразвития. Свои тематические блоки уже представили вице-премьеры Дмитрий Чернышенко и Татьяна Голикова, в Минобрнауки подтвердили свое участие в подготовке программы.

Ранее глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин рассказал, что участвовал в обсуждениях новой программы развития на ближайшие три года в условиях санкционного давления со стороны западных стран. Среди прочего, по его словам, решается вопрос, как провести перераспределение ресурсов. По его словам, правительству потребуется еще два-три месяца, чтобы сформулировать среднесрочные правила и стратегии новой экономики.