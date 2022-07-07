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Российские силовики сорвали криминальную сходку нигерийцев

В подмосковных Люберцах силовики задержали 28 пришедших на криминальную сходку нигерийцев

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Подмосковье правоохранители задержали 28 граждан Нигерии во время криминальной сходки. Об этом в четверг, 7 июля, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, в ночь на 7 июля нигерийцы пришли в кафе «Мечта» в Люберцах, чтобы обсудить наркоторговлю в регионе. Однако прибывшие силовики сорвали встречу и нашли в туалете 150 граммов неизвестного вещества. Известно, что иностранцы незаконно находились в России, поэтому им грозит депортация.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге прошла сходка криминальных авторитетов. Она закончилась конфликтом, который устроил один из участников Гасанов.

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Екатерина Власова
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