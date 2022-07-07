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Появились фото Никиты Ефремова с располневшим лицом

Super.ru опубликовал фото актера Никиты Ефремова с располневшим лицом

Фото: Telegram-канал «Super.ru»

Российский актер театра и кино Никита Ефремов с располневшим лицом попал в объектив папарацци. Соответствующие снимки появились в Telegram-канале Super.ru.

На опубликованных фото 34-летняя звезда сериалов «Нулевой пациент» и «Хороший человек» запечатлен с зачесанными набок волосами в пиджаке, жилете серо-голубого цвета и белой рубашке. На кадрах видно, что лицо Никиты Ефремова значительно округлилось.

Как предполагает издание, поводом для резкого набора веса Ефремовым послужили съемки нового проекта или примененный визажистами грим.

В апреле российский актер Петр Красилов, который ранее располнел на 40 килограммов, раскрыл секрет своего похудения. По словам артиста, ему в этом помогло правильное питание и активный образ жизни. «Мой организм очень сложно ко всему отнесся. Чтобы привести себя в форму, в которой я был четыре года назад, надо становиться более активным, что я и делаю. Но это происходит не по щелчку пальцев», — уточнил он.

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Мария Винар
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