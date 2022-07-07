Более 70 миллионов человек по всему миру оказались в нищете

ООН: более 70 миллионов человек по всему миру оказались в нищете с марта по май 2022 года

С марта по май 71 миллион человек в развивающихся странах оказались в нищете из-за значительного увеличения мировых цен на продовольствие и энергоносители из-за специальной военной операции на Украине, говорится в отчете Программы развития ООН.

Эксперты отметили, что нынешний кризис повлиял на уровень бедности быстрее, чем пандемия коронавируса. Рост инфляции оборачивается увеличением процентных ставок, что провоцирует риск роста бедности на фоне рецессии. Аналитики предсказывают, что за чертой бедности вскоре окажется еще больше людей по всему миру.

«Из-за резкого скачка цен для многих людей оказались недоступны продукты, которые они могли себе позволить до этого. Кризис с головокружительной скоростью ввергает миллионы людей в нищету и голод. Вместе с этим с каждым днем растет угроза усиления социальных волнений», — отметил администратор Программы развития ООН Ахим Штайнер.

В ООН считают, что субсидии на энергоносители могут помочь в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной — рискуют привести «к еще большим травмам». По мнению организации нужно ввести мораторий на погашение госдолга на два года для развивающихся стран.

По данным ООН, кризис на Украине за последние три месяца коснулся 1,6 миллиарда человек в мире.