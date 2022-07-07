Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Более 70 миллионов человек по всему миру оказались в нищете

ООН: более 70 миллионов человек по всему миру оказались в нищете с марта по май 2022 года

Фото: Siyabonga Sishi / Reuters

С марта по май 71 миллион человек в развивающихся странах оказались в нищете из-за значительного увеличения мировых цен на продовольствие и энергоносители из-за специальной военной операции на Украине, говорится в отчете Программы развития ООН.

Эксперты отметили, что нынешний кризис повлиял на уровень бедности быстрее, чем пандемия коронавируса. Рост инфляции оборачивается увеличением процентных ставок, что провоцирует риск роста бедности на фоне рецессии. Аналитики предсказывают, что за чертой бедности вскоре окажется еще больше людей по всему миру.

«Из-за резкого скачка цен для многих людей оказались недоступны продукты, которые они могли себе позволить до этого. Кризис с головокружительной скоростью ввергает миллионы людей в нищету и голод. Вместе с этим с каждым днем растет угроза усиления социальных волнений», — отметил администратор Программы развития ООН Ахим Штайнер.

Материалы по теме:
На Западе объявили о дефолте по госдолгу России. Почему российский Минфин его отрицает?
На Западе объявили о дефолте по госдолгу России.Почему российский Минфин его отрицает?
27 июня 2022
Оказался вдруг. Россия видит в Китае союзника в борьбе с Западом. Но готов ли Пекин помочь обойти санкции?
Оказался вдруг.Россия видит в Китае союзника в борьбе с Западом. Но готов ли Пекин помочь обойти санкции?
23 июня 2022

В ООН считают, что субсидии на энергоносители могут помочь в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной — рискуют привести «к еще большим травмам». По мнению организации нужно ввести мораторий на погашение госдолга на два года для развивающихся стран.

По данным ООН, кризис на Украине за последние три месяца коснулся 1,6 миллиарда человек в мире.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Путин порассуждал об уехавших IT-специалистах
Евросоюз увез с Украины около шести миллионов тонн зерна
Американская баскетболистка признала вину в контрабанде наркотиков в Россию
Вегетарианка согласилась съесть мясо за деньги и назвала цену
В России представили спутник-«охотник»
Малышева назвала причины внезапной слепоты
В России упростят получение пенсий
Вора в законе Волчка осудили на 8,5 года за криминальный статус
В сети обратили внимание на новую рассадку за длинным столом Путина
В Эстонии призвали ввести режим чрезвычайной ситуации из-за нехватки газа
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.