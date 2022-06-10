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В ООН назвали реальную причину повышения цен

Спецдокладчик ООН заявил, что причина повышения цен в панике из-за кризиса на Украине

Фото: Jon Super / Globallookpress.com

Реальной причиной повышения цен на продовольствие можно назвать панику, связанную с кризисом вокруг Украины, и спекуляции, считает специальный докладчик ООН по вопросу о крайней нищете и правах человека Оливье де Шуттер. Его цитирует «Интерфакс».

Представитель организации заявил, что некоторые игроки на рынках спекулируют на повышении стоимости, зная об обеспокоенности людей из-за ситуации на Украине.

Де Шуттер предложил «успокоить рынок» и внести больше прозрачности в данные о состоянии запасов продовольствия. «Основная доля продовольственных резервов находится в руках частных операторов, крупных торговцев зерновыми, не участвующих в обмене информацией, в которой нуждаются правительства, чтобы успокоить нервозность рынков», — пояснил спецдокладчик.

Рост цен на продукты наблюдается и на американском рынке. По словам министра финансов США Джанет Йеллен, это происходит из-за введения санкций против России.

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Виктория Кондратьева
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