В ООН назвали реальную причину повышения цен

Спецдокладчик ООН заявил, что причина повышения цен в панике из-за кризиса на Украине

Реальной причиной повышения цен на продовольствие можно назвать панику, связанную с кризисом вокруг Украины, и спекуляции, считает специальный докладчик ООН по вопросу о крайней нищете и правах человека Оливье де Шуттер. Его цитирует «Интерфакс».

Представитель организации заявил, что некоторые игроки на рынках спекулируют на повышении стоимости, зная об обеспокоенности людей из-за ситуации на Украине.

Де Шуттер предложил «успокоить рынок» и внести больше прозрачности в данные о состоянии запасов продовольствия. «Основная доля продовольственных резервов находится в руках частных операторов, крупных торговцев зерновыми, не участвующих в обмене информацией, в которой нуждаются правительства, чтобы успокоить нервозность рынков», — пояснил спецдокладчик.

Рост цен на продукты наблюдается и на американском рынке. По словам министра финансов США Джанет Йеллен, это происходит из-за введения санкций против России.