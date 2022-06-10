В США заявили о влиянии антироссийских санкций на стоимость продуктов и топлива
Министр финансов США Джанет Йеллен заявил, что санкции против России, которые Вашингтон вводит из-за конфликта на Украине, провоцируют рост цен на продукты питания и топливо на американском рынке. Об этом пишет РИА Новости.
Глава ведомства предупредила, что в краткосрочной перспективе ожидать существенного снижения цен на топливо в Соединенных Штатах не стоит.
Йеллен добавила, что экономический рост США может замедлиться на фоне происходящих в мировой геополитике. При этом Глава Минфина призвала не опасаться рецессии.
Наши санкции в отношении России, действительно, оказывают влияние на стоимость продуктов питания и топлива
Последствия антироссийских санкций
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что рост цен на удобрения, вызванный конфликтом на Украине, а также санкциями против России и Белоруссии может привести к дефициту зерновых культур. Он отметил, что это затронет миллиарды людей по всему миру.
Гутерриш добавил, что цены на удобрения достигли рекордно высокого уровня и выросли более чем вдвое.
Без удобрений дефицит кукурузы и пшеницы распространится на все основные культуры, включая рис, что окажет разрушительное воздействие на миллиарды людей в Азии и Южной Америке
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в свою очередь отметил, что европейцы столкнулись с инфляцией и ухудшением уровня жизни в результате введения антироссийских санкций. Он считает, что многим из них грозит нищета.
В Европе ухудшается уровень жизни, растет инфляция, замедляются темпы роста. Появилось даже понятие «новые бедные». Люди страдают от наступающих проблем, включая рост цен. Многим грозит нищета
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее объявил о введении чрезвычайного положения на территории страны на фоне ситуации на Украине.
Политик заявил, что конфликт и антироссийские санкции, введенные Европейским союзом (ЕС), привели к огромным экономическим потрясениям и резкому росту цен. Орбан подчеркнул, что в настоящее время мир находится на грани экономического кризиса.
Угроза голода
Официальный представитель Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Томсон Пири заявил, что из-за ситуации на Украине и роста цен на продовольствие в мире возрастает риск глобального голода.
Пири подчеркнул, что на Украину и Россию приходится 30 процентов мирового экспорта пшеницы, 20 процентов экспорта кукурузы и 76 процентов поставок подсолнечника.
Бассейн Черного моря, известный как житница Европы, является одним из важнейших регионов для производства зерна и сельскохозяйственной продукции
Министр ФРГ по вопросам экономического сотрудничества и развития Свенья Шульце охарактеризовала возможный кризис как сильнейший со времен Второй мировой войны.
По ее словам, ситуация с продовольствием во всем мире усугублена пандемией коронавирусной инфекции, засухой и кризисом, вызванным ситуацией на Украине. Она добавила, что в настоящее время цены на продукты питания достигли рекордных значений, и около 300 миллионов человек страдают от голода. Шульце заявила, что упомянутые показатели продолжают расти.
С началом военной спецоперации России на Украине рост цен на продовольственные товары стал рекордным с 1990 года. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в марте продукты питания стали дороже на 12,6 процента. Утверждается, что причиной послужило подорожание зерновых культур на 17,1 процента и растительных масел на 23,2 процента в сравнении с показателями за февраль.
При этом президент России Владимир Путин в ходе разговора с итальянским премьером Марио Драги заявил, что Москва готова помочь преодолеть продовольственный кризис после снятия санкций.
Российский лидер подчеркнул, что продовольственный кризис в мире усугубился в том числе из-за введенных против Москвы санкций, а также из-за последствий пандемии коронавирусной инфекции.