В США заявили о влиянии антироссийских санкций на стоимость продуктов и топлива

Глава Минфина Йеллен: санкции против РФ провоцируют рост цен на продукты и топливо в США

Министр финансов США Джанет Йеллен заявил, что санкции против России, которые Вашингтон вводит из-за конфликта на Украине, провоцируют рост цен на продукты питания и топливо на американском рынке. Об этом пишет РИА Новости.

Глава ведомства предупредила, что в краткосрочной перспективе ожидать существенного снижения цен на топливо в Соединенных Штатах не стоит.

Йеллен добавила, что экономический рост США может замедлиться на фоне происходящих в мировой геополитике. При этом Глава Минфина призвала не опасаться рецессии.

Наши санкции в отношении России, действительно, оказывают влияние на стоимость продуктов питания и топлива Джанет Йеллен Министр финансов США

Последствия антироссийских санкций

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что рост цен на удобрения, вызванный конфликтом на Украине, а также санкциями против России и Белоруссии может привести к дефициту зерновых культур. Он отметил, что это затронет миллиарды людей по всему миру.

Гутерриш добавил, что цены на удобрения достигли рекордно высокого уровня и выросли более чем вдвое.

Без удобрений дефицит кукурузы и пшеницы распространится на все основные культуры, включая рис, что окажет разрушительное воздействие на миллиарды людей в Азии и Южной Америке Антониу Гутерриш Генеральный секретарь ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в свою очередь отметил, что европейцы столкнулись с инфляцией и ухудшением уровня жизни в результате введения антироссийских санкций. Он считает, что многим из них грозит нищета.

В Европе ухудшается уровень жизни, растет инфляция, замедляются темпы роста. Появилось даже понятие «новые бедные». Люди страдают от наступающих проблем, включая рост цен. Многим грозит нищета Сергей Лавров Министр иностранных дел России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее объявил о введении чрезвычайного положения на территории страны на фоне ситуации на Украине.

Политик заявил, что конфликт и антироссийские санкции, введенные Европейским союзом (ЕС), привели к огромным экономическим потрясениям и резкому росту цен. Орбан подчеркнул, что в настоящее время мир находится на грани экономического кризиса.

Угроза голода

Официальный представитель Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Томсон Пири заявил, что из-за ситуации на Украине и роста цен на продовольствие в мире возрастает риск глобального голода.

Пири подчеркнул, что на Украину и Россию приходится 30 процентов мирового экспорта пшеницы, 20 процентов экспорта кукурузы и 76 процентов поставок подсолнечника.

Бассейн Черного моря, известный как житница Европы, является одним из важнейших регионов для производства зерна и сельскохозяйственной продукции Томсон Пири Официальный представитель Всемирной продовольственной программы ООН

Министр ФРГ по вопросам экономического сотрудничества и развития Свенья Шульце охарактеризовала возможный кризис как сильнейший со времен Второй мировой войны.

По ее словам, ситуация с продовольствием во всем мире усугублена пандемией коронавирусной инфекции, засухой и кризисом, вызванным ситуацией на Украине. Она добавила, что в настоящее время цены на продукты питания достигли рекордных значений, и около 300 миллионов человек страдают от голода. Шульце заявила, что упомянутые показатели продолжают расти.

С началом военной спецоперации России на Украине рост цен на продовольственные товары стал рекордным с 1990 года. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в марте продукты питания стали дороже на 12,6 процента. Утверждается, что причиной послужило подорожание зерновых культур на 17,1 процента и растительных масел на 23,2 процента в сравнении с показателями за февраль.

При этом президент России Владимир Путин в ходе разговора с итальянским премьером Марио Драги заявил, что Москва готова помочь преодолеть продовольственный кризис после снятия санкций.

Российский лидер подчеркнул, что продовольственный кризис в мире усугубился в том числе из-за введенных против Москвы санкций, а также из-за последствий пандемии коронавирусной инфекции.

Здесь и сейчас



