Лавров заявил о появлении «новых бедных» в Европе из-за антироссийских санкций

Глава МИД РФ Лавров: в Европе под влиянием антироссийских санкций появились «новые бедные»

Европейцы сталкиваются с инфляцией и ухудшением уровня жизни в результате введения антироссийских санкций, многим из них грозит нищета, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, его слова передает ТАСС.

По словам главы МИД РФ, в Европе под влиянием антироссийских санкций появилось понятие «новые бедные». Так называют людей, страдающих от наступающих проблем, включая рост цен. «Ухудшается уровень жизни, растет инфляция, замедляются темпы роста. Многим грозит нищета», — отметил дипломат.

Лавров указал на то, что десятки миллиардов долларов идут на вооружение Украины. Он привел в пример Германию, которая вместо поддержки жителей в трудные времена, решила направить 100 миллиардов долларов на милитаризацию своей страны.

По словам Лаврова, Москва давно не верит в договороспособность и надежность западных стран. Он уточнил, что после введенных в 2014 году санкций Россия начала полагаться на свои силы и контакты с надежными партнерами. «В результате предпринятых мер мы превратились в крупнейшую сельскохозяйственную державу», — добавил он.

Ранее министр заявил, что инициированные Западом санкции против РФ готовились достаточно давно и вряд ли будут сняты.