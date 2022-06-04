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Лавров заявил о появлении «новых бедных» в Европе из-за антироссийских санкций

Глава МИД РФ Лавров: в Европе под влиянием антироссийских санкций появились «новые бедные»
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Европейцы сталкиваются с инфляцией и ухудшением уровня жизни в результате введения антироссийских санкций, многим из них грозит нищета, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, его слова передает ТАСС.

По словам главы МИД РФ, в Европе под влиянием антироссийских санкций появилось понятие «новые бедные». Так называют людей, страдающих от наступающих проблем, включая рост цен. «Ухудшается уровень жизни, растет инфляция, замедляются темпы роста. Многим грозит нищета», — отметил дипломат.

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Лавров указал на то, что десятки миллиардов долларов идут на вооружение Украины. Он привел в пример Германию, которая вместо поддержки жителей в трудные времена, решила направить 100 миллиардов долларов на милитаризацию своей страны.

По словам Лаврова, Москва давно не верит в договороспособность и надежность западных стран. Он уточнил, что после введенных в 2014 году санкций Россия начала полагаться на свои силы и контакты с надежными партнерами. «В результате предпринятых мер мы превратились в крупнейшую сельскохозяйственную державу», — добавил он.

Ранее министр заявил, что инициированные Западом санкции против РФ готовились достаточно давно и вряд ли будут сняты.

Инфляция, рост цен и кризис
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Марина Совина
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