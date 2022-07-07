Россиянин после ссоры забил до смерти знакомого металлическим совком

На Сахалине 33-летний россиянин пойдет под суд за забитого до смерти металлическим совком

На Сахалине завершено расследование дела обвиняемого в расправе над знакомым 33 летнего жителя поселка Ноглики. В ближайшее время он предстанет перед судом. Об этом в четверг, 7 июля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в декабре 2021 года россиянин и его 60-летний товарищ в частном доме пили алкоголь. Веселье было в самом разгаре, когда пожилой мужчина начал оскорблять более молодого приятеля, а позже пригрозил ему физической расправой. В ходе начавшейся потасовки обвиняемый ударил противника в голову рукой, а позже забил его до смерти подвернувшимся под руку металлическим совком.

СКР завел дело по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. По уголовному делу прокурором утверждено обвинительное заключение, и оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

4 июля сообщалось, что в Архангельской области россиянин забил до смерти друга и уснул рядом.