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Россиян предупредили о риске дарения квартир

Юристы предупредили российских пенсионеров о риске лишиться жилья при дарении квартир

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Российские пенсионеры, желающие передать жилье родственникам или третьим людям с помощью договора дарения, могут лишиться жилья. О рисках таких операций с недвижимостью предупредили опрошенные «Российской газетой» юристы.

Специалисты пояснили, что при подписании дарственной бывший владелец жилья больше не имеет на него никаких прав. Поэтому, когда новый собственник пытается выселить старого, суд зачастую принимает решение не в пользу пострадавшего, даже если он зарегистрирован в этом помещении.

«Однако суд может установить временные рамки, в течение которых бывший владелец может проживать в подаренном объекте недвижимости, а также обязать нового хозяина предоставить иное жилое помещение, пригодное для проживания», — пояснил заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев.

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По словам эксперта, недавно приняли важное судебное решение, которое может несколько изменить судебную практику и на деле защищать права пенсионеров, которые подарили свои квартиры тем, кто впоследствии не оценил широкого жеста. Так, суду первой инстанции придется пересмотреть свое решение, согласно которому дочь, получившая от матери четырехкомнатную квартиру в Москве, была обязана предоставить родственнице иное жилое помещение в Московской области.

В Верховном суде считают, что так права пожилой женщины будут нарушены. По словам судей, в таких случаях должны быть определены срок поиска собственником помещения нового жилья, основные характеристики объекта (минимальная площадь), его местоположение, а также указание на то, на каком праве собственник обеспечивает прежнего владельца другим жилым помещением. При этом новый дом может находиться в другом населенном пункте только с согласия дарителя.

«Отныне наличие такого прецедентного решения, должно стать ориентиром для всех судов давать четкую правую оценку и исследовать все вышеуказанные обстоятельства. Однако это не значит, что теперь пенсионеры могут направо и налево дарить свое недвижимое имущество, рассчитывая на то, что в случае чего суд их защитит», — заявил Соловьев и добавил, что завещание пока остается самым надежным способом передачи прав на имущество.

Специалист отметил, что при отсутствии договора дарения и родственных связей выписать из квартиры или дома прописанного там пожилого человека можно исключительно через суд. При этом в ходе судебного заседания истцу придется доказать, что пожилой гражданин был вселен туда самим же собственником, пояснил эксперт. Если же право проживать в квартире или доме возникло у пожилого человека ранее права собственности истца, то такой иск будет отклонен, человек будет иметь право и далее проживать на данной жилплощади.

Кроме того, собственник может попытаться в принудительном порядке выписать подарившего ему квартиру пенсионера из-за ненадлежащего отношения к жилью — для этого придется доказать, что тот не оплачивает свою часть коммунальных услуг, проживает по другому адресу, нанес существенный ущерб помещению и отказывается его возмещать, использует жилье не по назначению.

«Следует обратить внимание, что в случае, если пенсионер ранее отказался от приватизации квартиры, то соответствующие право проживания в ней у него сохраняется, вне зависимости от обстоятельств. При возникновении спора вопрос решается судом с учетом конкретных обстоятельств», — подчеркнула член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

Ударная волна


Нина Ташевская
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