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Спецоперацию России на Украине назвали ответом на действия США и НАТО

«Военная мысль»: спецоперация на Украине стала ответом на попытку США подчинить власти РФ

Фото: Pool / Reuters

Специальная военная операция России на Украине стала ответом на продвижение США и их союзников по НАТО на территорию бывших республик СССР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал «Военная мысль».

Отмечается, что Соединенные Штаты стремились подчинить себе власти России. Авторы пишут, что Вашингтон ведет «гибридную» войну против интересов Москвы и ее союзников на протяжении последних десять лет.

По словам журналистов, для развязывания себе рук Соединенные Штаты вышли из договора по ПРО и ракетам средней и меньшей дальности. В перспективе американские власти стремятся добиться военного и технологического превосходства над Россией, а также обеспечить сдерживание КНР.

В статье также отмечается, что концепция США заключается в праве сильного казнить за «неподчинение» и миловать за лояльность.

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович назвал гарантии безопасности, которые страны Запада смогут предоставить Киеву после урегулирования конфликта. По мнению Арестовича, обещания Запада коснутся поставок вооружений и финансирования, но не более того.

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Марина Совина
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