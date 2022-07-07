В Киеве назвали гарантии безопасности Запада Украине

Арестович: гарантии безопасности Запада Украине коснутся поставок оружия, но не более того

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович назвал гарантии безопасности, которые страны Запада смогут предоставить Киеву после урегулирования конфликта. Его слова приводит «Страна.ua».

По мнению Арестовича, обещания Запада коснутся поставок вооружений и финансирования, но не более того.

Так, западные страны смогут договориться с Украиной о «немедленной» передаче оружия и денежных средств в случае столкновения на украинской территории. При этом данный формат гарантий безопасности будет действовать до возможного вступления страны в НАТО.

Накануне украинский президент Владимир Зеленский заявил, что страна уже потеряла надежду на поставку западной авиации, однако Киев все еще ждет мощные системы противовоздушной обороны. «Может, я очень настойчивый, но все-таки безопасность неба приоритетна. И уже никто не ожидает ту или иную авиацию, но мы все рассчитываем и имеем подтверждение, пока что теоретически, но рассчитываем на прибытие на Украину мощных систем противовоздушной обороны», — сказал политик.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц завил, что Берлин обсуждает с союзниками вопрос о предоставлении Киеву гарантий безопасности. Лидер Германии добавил, что дипломатическая подготовка по этому вопросу ведется ко дню, когда завершится спецоперация на Украине.