Россиянина осудили на 13 лет за неоднократное изнасилование соседской девочки

Под Краснодаром суд дал 13 лет педофилу за изнасилование малолетней подруги сына

Кропоткинский городской суд Краснодарского края приговорил к 13 годам лишения свободы местного жителя за изнасилование несовершеннолетней девочки. Об этом в четверг, 7 июля, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Россиянин признан виновным по пункту «б» части 4 статьи 131 («Изнасилование») УК РФ и будет отбывать наказание в колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год.

По данным ведомства, с мая по август 2018 года в гости к малолетнему сыну фигуранта приходила соседская девочка, которую мужчина неоднократно насиловал. На тот момент пострадавшей было меньше 12 лет.

Ранее стало известно, что житель Саратовской области в подъезде жилого дома напал на 14-летнюю школьницу и попытался ее изнасиловать.