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Россиянин в подъезде попытался изнасиловать 14-летнюю школьницу

В Саратовской области мужчина напал на 14-летнюю школьницу и попытался ее изнасиловать

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Житель Саратовской области в подъезде жилого дома напал на 14-летнюю школьницу и попытался ее изнасиловать. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) по региону.

Инцидент произошел 23 июня в Ершове. Россиянин увидел девочку, с которой не был ранее знаком, в подъезде многоквартирного дома.

«Мужчина подошел к несовершеннолетней и, с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей, совершил в отношении нее развратные действия», — объяснили в пресс-службе ведомства.

Позднее 34-летний мужчина был задержан следователем. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье 135 («Развратные действия») Уголовного кодекса (УК) России.

Ранее в Омске 30-летнего учителя арестовали на два месяца по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 10-летней девочки. По информации следствия, в июне 2022 года педагог бюджетного учреждения трижды домогался своей ученицы.

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Никита Абрамов
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