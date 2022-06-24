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Российского учителя арестовали за домогательства к 10-летней школьнице

В Омске арестовали на два месяца педагога за домогательства к 10-летней ученице

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Омске по требованию прокуратуры 30-летнего учителя арестовали на два месяца по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 10-летней девочки. Об этом в пятницу, 24 июня, «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Омской области.

По данным следствия, в июне 2022 года педагог бюджетного учреждения трижды домогался своей ученицы, когда та приходила на дополнительные школьные занятия на каникулах.

Ранее сообщалось, что 51-летний мужчина, работая учителем информатики в одной из школ Ленского района, изнасиловал 13-летнюю школьницу. Кроме того, он несколько раз «совершал насильственные действия сексуального характера» с ней. Учитель получил за это 14 лет колонии строгого режима.

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Екатерина Власова
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