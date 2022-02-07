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Надругавшийся над школьницей учитель в Якутии получил 14 лет колонии

В Якутии на 14 лет колонии осудили учителя за изнасилование школьницы

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Якутии учитель надругался над 13-летней школьницей и получил за это 14 лет колонии строгого режима. Об этом в понедельник, 7 февраля, «Ленте.ру» сообщил представитель управления Следственного комитета России (СКР) по республике.

По данным ведомства, весной 2019 года 51-летний мужчина, работая учителем информатики в одной из школ Ленского района, изнасиловал 13-летнюю школьницу. Кроме того, осужденный несколько раз «совершал насильственные действия сексуального характера» с ней.

В ходе следствия к дисциплинарной ответственности привлечены заместитель директора школы по воспитательной работе и социальный педагог. А с пострадавшей проведен комплекс мероприятий по реабилитации, направленный на минимизацию последствий случившегося.

Ранее сообщалось, что суд арестовал подозреваемого в убийстве женщины в Волоколамске. 36-летнему местному жителю предъявили обвинение в похищении, изнасиловании и убийстве супруги.

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Леонид Микуляк
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Надругавшийся над школьницей учитель в Якутии получил 14 лет колонии
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