Надругавшийся над школьницей учитель в Якутии получил 14 лет колонии

В Якутии учитель надругался над 13-летней школьницей и получил за это 14 лет колонии строгого режима. Об этом в понедельник, 7 февраля, «Ленте.ру» сообщил представитель управления Следственного комитета России (СКР) по республике.

По данным ведомства, весной 2019 года 51-летний мужчина, работая учителем информатики в одной из школ Ленского района, изнасиловал 13-летнюю школьницу. Кроме того, осужденный несколько раз «совершал насильственные действия сексуального характера» с ней.

В ходе следствия к дисциплинарной ответственности привлечены заместитель директора школы по воспитательной работе и социальный педагог. А с пострадавшей проведен комплекс мероприятий по реабилитации, направленный на минимизацию последствий случившегося.

Ранее сообщалось, что суд арестовал подозреваемого в убийстве женщины в Волоколамске. 36-летнему местному жителю предъявили обвинение в похищении, изнасиловании и убийстве супруги.